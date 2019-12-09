Trump'tan Kim'e: Kuzey Kore 'tehditkar' tavrını sürdürürse 'her şeyi' kaybeder
Haberler » Dünya » Trump'tan Kim'e: Kuzey Kore 'tehditkar' tavrını sürdürürse 'her şeyi' kaybeder - Haberler

Trump'tan Kim'e: Kuzey Kore 'tehditkar' tavrını sürdürürse 'her şeyi' kaybeder

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından Başkan Kim Jong Un'un "tehditkar" tavrını sürdürmesi durumunda “her şeyi” kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı.

09.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:14
Trump'tan Kim'e: Kuzey Kore 'tehditkar' tavrını sürdürürse 'her şeyi' kaybeder

'nin son füze denemesinin ardından Başkan 'un "tehditkar" tavrını sürdürmesi durumunda "her şeyi" kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkladı.


"Kim Jong Un aşırı zeki ve eğer tehditkar bir tavır sergilerse kaybedecek çok şeyi var. 2018'deki iki liderin Singapur'da gerçekleşltirdikleri zirveye atıfta bulunan Amerikalı lider, "Orada benimle birlikte çok önemli bir nükleer silahlardan arınma anlaşmasına imza koydu" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler