Trump'tan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin paylaşım
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Trump'tan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin paylaşım

27.11.2020 20:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:22
Trump'tan İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin haberleri paylaşarak bilim insanının ölümüne dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin haberleri paylaşarak bilim insanının ölümüne dikkati çekti.

Başkanlığı döneminde İran'la sık sık karşı karşıya gelen ABD Başkanı Trump, Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin İsrailli gazeteci Yossi Melman'ın twitlerini paylaştı.

Trump'ın, Melman'ın hem İbranice hem de İngilizce, "İran'dan gelen haberlere göre Muhsin Fahrizade, Tahran'ın doğusundaki Damavend'de suikast sonucu öldürüldü. İran'ın gizli nükleer programının başındaki isimdi ve Mossad tarafından yıllardır aranıyordu. Onun ölümü, psikolojik ve mesleki açıdan İran için büyük bir darbedir." mesajını takipçileriyle paylaşması dikkati çekti.

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Sosyal medyada Trump'ın paylaşımları, kendisinin Fahrizade'nin öldürülmesine destek verdiği şeklinde yorumlandı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, bugün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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