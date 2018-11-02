Trump'tan İlginç Paylaşım

Trump'tan İlginç Paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a uygulanacak yaptırımların geri geldiğini duyurduktan sonra sosyal medya hesabında fenomen dizi Game of Thrones’a (Taht Oyunları) atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.

Trump'tan İlginç Paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanacak yaptırımların geri geldiğini duyurduktan sonra sosyal medya hesabında fenomen dizi Game of Thrones'a (Taht Oyunları) atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.

ABD'nin İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma sonucu kaldırdığı bütün yaptırımları yeniden uygulayacağının duyurulmasından sonra Başkan Donald Trump sosyal medya hesabında ilginç bir paylaşımda bulundu. Fenomen dizi Game of Thrones'taki (Taht Oyunları) "Kış geliyor" repliğine atıfta bulunan Trump, hazırladığı afişte, "Yaptırımlar Geliyor - 5 Kasım" ibarelerine yer verdi. - WASHINGTON

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