Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum
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Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum

23.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:05

Eski ABD Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta'ya gitmek üzere uçağa binerken defalarca kez takılıp düşmesine ilişkin "Bunu bekliyordum" yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta'ya gitmek üzere başkanlık uçağına binerken defalarca kez takılıp düşmesi Amerikan basınında gündem olmuştu. Olayın ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkenin en yaşlı başkanı Biden'ın şiddetli rüzgar nedeniyle merdivenlerdeki halıların hareket etmesi sonucu takıldığını belirtmişti. Söz konusu olaya, eski Başkan Donald Trump'tan da yorum geldi.

Daha önce de Biden'a yaşı nedeniyle başkanlık için yetersiz olduğu yönünde imada bulunan Trump, Biden'ın uçağa binerken defalarca kez takılıp düşmesi hakkında "Bunu bekliyordum" dedi.

"YAPMAK İSTEDİĞİM SON ŞEY, BİDEN GİBİ DÜŞMEK"

Trump, "Ben West Point akademisinde rampadan aşağı inerken adım adım ilerlemek istedim çünkü yapmak istediğim son şey, Biden gibi düşmek" ifadesini kullandı. Trump ayrıca, 78 yaşındaki Biden ve 79 yaşındaki Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın durumunun kısmen benzer olduğunu dile getirerek, Biden'ın zihinsel durumunun, hangi belgeleri imzaladığını fark etmesine yönelik engel teşkil edebileceğini ima etti.

Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssünde basının sorularını yanıtladıktan sonra başkanlık uçağına binmek üzere merdivenleri çıkmaya başlamıştı. Basamakları çıkarken ayağı tökezleyen Biden, defalarca kez takıldıktan sonra düşmüştü. Biden'ın zor anları Amerikan basınında gündem olurken, 78 yaşındaki Başkan'ın fiziksel sağlığı ile ilgili endişeler dile getirilmişti.

Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
CEM: Düşenin dostu olmaz mış
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