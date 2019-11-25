Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya: "Conan, şu anda dünyanın en ünlü köpeği"
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.
Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Bağdadi operasyonunda kullanılan Conan ile Beyaz Saray'ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı. Euronews.com'da Görüntüle