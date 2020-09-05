Trump'tan ABD askerlerini aşağıladığı haberine sert tepki
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Trump'tan ABD askerlerini aşağıladığı haberine sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmalarda ölen ABD askerleriyle 'kaybedenler' ve 'enayiler' diyerek alay ettiği iddialarına sert tepki verdi.

Trump'tan ABD askerlerini aşağıladığı haberine sert tepki
05.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:29

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmalarda ölen ABD askerleriyle 'kaybedenler' ve 'enayiler' diyerek alay ettiği iddialarına sert tepki verdi. Trump, yapılan haberleri utanç verici bulduğunu ve kendisinin ordu için yaptıklarını kimsenin yapmadığını açıkladı. 

Başkan Trump, Atlantic Dergisi ve bazı medyanın ABD askerlerini aşağıladığı haberlerine sert yanıt verdi. Trump "Benim yaptığım bütçeleri ve askeri bütçeleri kimse yapmadı. Ordu için maaş zamları yapıyoruz. Bu utanç verici bir durum, berbat bir dergi, okumadım "dedi.

MELANIA TRUMP DA DESTEK VERDİ

Trump, Paris'te ABD mezarlığını ziyaret etmemesinin sebebinin kötü hava şartları olduğunu vurgulayarak Gizli Servisin kendi güvenliğini düşünerek mezarlıkta yapılacak törene katılmaması konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti. Trump'a destek veren First Lady Melania Trump ise iddiaların gerçek olmadığını belirtti.


Kaynak: DHA

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