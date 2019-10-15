Trump'tan ABC Televizyonu'na Barış Pınarı Harekatıyla ilgili sahte görüntü tepkisi

15.10.2019 09:12

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi.



Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle