Trump'tan ABC Televizyonu'na Barış Pınarı Harekatıyla ilgili sahte görüntü tepkisi

Trump'tan ABC Televizyonu'na Barış Pınarı Harekatıyla ilgili sahte görüntü tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi

15.10.2019 09:12
Trump'tan ABC Televizyonu'na Barış Pınarı Harekatıyla ilgili sahte görüntü tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi.


Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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