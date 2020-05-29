Trump Sosyal Medyaya Düzenleme Getirme Hazırlığında
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Trump Sosyal Medyaya Düzenleme Getirme Hazırlığında

Başkan Donald Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını ve çatı firma Alphabet'e bağlı Google'ı kullanıcılarının yaptığı paylaşımların sorumluluğundan koruyan yasanın yeniden değerlendirilmesi için bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor.

29.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:47

Başkan Donald Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını ve çatı firma Alphabet'e bağlı Google'ı kullanıcılarının yaptığı paylaşımların sorumluluğundan koruyan yasanın yeniden değerlendirilmesi için bir başkanlık kararnamesi imzalaması bekleniyor. Dilge Timoçin aktarıyor

Trump Sosyal Medyaya Düzenleme Getirme Hazırlığında

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