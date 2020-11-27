Trump : Seçiciler Kurulu Biden'a oy verirse Beyaz Saray'dan ayrılacağım
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Trump : Seçiciler Kurulu Biden'a oy verirse Beyaz Saray'dan ayrılacağım

27.11.2020 07:37 | Son Güncelleme: 27.11.2020 07:41
Trump : Seçiciler Kurulu Biden'a oy verirse Beyaz Saray'dan ayrılacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Seçiciler Kurulu'nun Biden'a oy vermesi halinde Beyaz Saray'dan ayrılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Seçiciler Kurulu'nun Biden'a oy vermesi halinde Beyaz Saray'dan ayrılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump seçilmiş başkan Joe Biden'ın, Seçiciler Kurulu tarafından resmi olarak kazanan ilan edilmesi halinde Beyaz Saray'dan ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna, "Kesinlikle ayrılacağım" yanıtını verdi. Trump aynı zamanda seçimlerde büyük bir hile yapıldığı iddiasını yinelerken şunu da belirtti : "Sadece halkıma şunu söylemek istiyorum; henüz hayal kırıklığına uğramayın çünkü bu yarış daha bitmedi" dedi.

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonra, Pazartesi günü resmi geçiş sürecinin başlatılmasına izin vermişti.SEÇİCİLER KURULU NEDİR?

Başkanlık seçimlerinde seçmenler, doğrudan başkan adayına değil, eyaletin Seçiciler Kurul üyelerine oy veriyor. Ardından üyeler, ABD'nin başkanını ve başkan yardımcısını seçiyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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