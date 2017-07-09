Trump, Rusya'yı Ebola Virüsüne Benzeten Obama Gibi Değil"
Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un G20 zirvesindeki görüşmesinin ardından eski Başkan Barack Obama'nın sözlerini hatırlattı.
Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un G20 zirvesindeki görüşmesinin ardından eski Başkan Barack Obama'nın sözlerini hatırlattı.
Puşkov sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Putin ve Macron ilişkilerdeki yeni aşamaya geçildiğini söylüyorlar. Bu çok doğru bir adım. Taraflar Ukrayna'yı engele çevirmeden ilerlemek zorundalar" ifadesini kullandı.
Puşkov, Putin ile ilk kez görüşen Trump'ın eski Başkan Obama ile karşılaştırdı. Puşkov, "Trump Putin ile 2 saat konuştu ve görüşmeyi muhteşem olarak adlandırdı. Bu Rusya'yı Ebola virüsüne benzeten Obama gibi değil. Tamamen farklı bir başkan" dedi. - Moskova