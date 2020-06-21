Trump: Rakamların kötü görünmemesi için Covid-19 testinin azaltılmasını istedim
ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitingi düzenlediği Tusla'daki konuşmasında, salgına dair istatistiklerin karamsar görünmemesi için yapılan testlerin sayısının azaltılması talimatını verdiğini söyledi.
21.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:22
ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitingi düzenlediği Tusla'daki konuşmasında, salgına dair istatistiklerin karamsar görünmemesi için yapılan testlerin sayısının azaltılması talimatını verdiğini söyledi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com