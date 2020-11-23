Trump, Pensilvanya mahkemesinde kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü
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Trump, Pensilvanya mahkemesinde kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü

23.11.2020 01:17 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:20
Trump, Pensilvanya mahkemesinde kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü

NEW ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa seçilen Joe Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa seçilen Joe Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu.

Pensilvanya federal mahkemesi, Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti.

Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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