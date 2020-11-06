Trump mı? Biden mi? 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı?
4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanlarını belirlemek için yapılan ABD seçimleri belli oldu mu? Trump mı? Biden mi? 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı?
Cumhuriyetçilerin adayı mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında kıyasıya yaşanan mücadelede kim kazandı? Trump mı? Biden mi? 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı?
ABD SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ABD seçimlerinin sonuçları henüz belli değil. Oylar sayılmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre, Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Detayları haberimizden görebilirsiniz.
TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER
Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege.
BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER
Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege)