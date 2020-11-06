Trump mı? Biden mi? 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı?
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump mı? Biden mi? 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı?

06.11.2020 19:10 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:14
Trump mı? Biden mi? 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı?

4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanlarını belirlemek için yapılan ABD seçimleri belli oldu mu? Trump mı? Biden mi? 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı?

Cumhuriyetçilerin adayı mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında kıyasıya yaşanan mücadelede kim kazandı? Trump mı? Biden mi? 2020 ABD seçim sonuçları açıklandı mı?

ABD SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ABD seçimlerinin sonuçları henüz belli değil. Oylar sayılmaya devam ediyor. Açıklanan son verilere göre, Joe Biden 264, Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Detayları haberimizden görebilirsiniz.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege.

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege)

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