Trump, Mcgurk'ün İstifasını 'Olay Bile Değil' İfadesi ile Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk'ün istifa kararı ile ilgili yaptığı açıklamada "olay bile değil" ifadesini kullandı.

2015 yılında Obama tarafından bu göreve atanan McGurk, Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararına tepki olarak istifasını sunmuştu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in emeklilik kararı sonrası, ikinci önemli gelişme olan istifa ile ilgili McGurk, kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Brett McGurk, çalışma arkadaşlarına ilettiği ve New York Times'ın ulaştığı elektronik postada ise çekilme kararını, "büyük bir şok, Suriye politikasının 180 derece değişimi" olarak değerlendiriyor.

McGurk aynı yazışmada, "koalisyon ortaklarının kafa karışıklığı yaşadığını, sahada savaşan müttefiklerin ise sersemlediğini" belirtiyor.

Donald Trump ise istifa kararını Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi:

"Kim olduğunu bilmediğim Brett McGurk, Başkan Obama tarafından 2015'te atanmıştı. Şubat ayında zaten görevinden ayrılması gerekiyordu ama o ayrılıktan önce istifa etti. Şovmen? Yalan Haberciler olay bile olmayan bu durumu büyütüyor."

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1076655729820471296

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararını savunduğu birbaşka paylaşımda ise "Müttfefikler çok önemlidir. Ta ki ABD'den fayda sağlamaya başlayana kadar" mesajını verdi.

Trump Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararını açıklamadan önce McGurk, ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı savaşmaya devam etmesi gerektiğini savunuyordu.

McGurk "Sahada kalıp bulunduğumuz bölgelerde istikrarın sağlanmasını güvence altına almalıyız. 'Halifelik fiziksel olarak yıkıldı' deyip ayrılabileceğimizi söylemek ihtiyatsızlık olur. Çatışmaya bu gözle bakan herkesin buna katılacağını düşünüyorum" demişti.



Suriye'de nasıl bir Amerikan askeri varlığı bulunuyor?

ABD askerleri Suriye'de ilk kez 2015 sonbaharında devreye sokuldu. Dönemin başkanı Barack Obama, özel kuvvetlere bağlı küçük bir birimi, IŞİD ile mücadele halindeki Kürt savaşçıları eğitmeleri için bölgeye gönderdi.

Devam eden yıllar içinde sahadaki ABD askeri varlığı arttı ve bugünkü rakamı olan 2 bine ulaştı. Bazı tahminlere göre rakam bunun üzerinde de olabilir.

Üç yıldan biraz fazla süre içinde, ülkenin kuzey doğusunda bir yay ekseninde, askeri üsler ve küçük havaalanları kuruldu.

ABD, IŞİD'e karşı kurulan askeri koalisyona hava kuvvetleri aracılığı ile de önemli destek sağlıyordu.