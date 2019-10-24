Trump, Mazlum Kobani ile görüştü: "Kürtlerin petrol bölgesine inme zamanı geldi"

24.10.2019 19:28

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani ile yaptığı görüşmeden memnuniyet duyduğunu açıkladı.



Sosyal medya hesabından iki ileti paylaşan Başkan Trump, Kürtlerin onlar için yaptıkları nedeniyle kendilerine müteşekkir olduğunu kaydetti. Trump ayrıca Kürtlerin petrol bölgesine inme zamanının geldiğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle