Trump, Mazlum Kobani ile görüştü: "Kürtlerin petrol bölgesine inme zamanı geldi"
ABD Başkanı Donald Trump, SDG Komutanı Mazlum Kobani ile olan görüşmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani ile yaptığı görüşmeden memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından iki ileti paylaşan Başkan Trump, Kürtlerin onlar için yaptıkları nedeniyle kendilerine müteşekkir olduğunu kaydetti. Trump ayrıca Kürtlerin petrol bölgesine inme zamanının geldiğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle