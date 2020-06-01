Trump'la ilgili tüm dünyanın konuşacağı iddia: Gösterilerden çekinip sığınağa saklandı
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Trump'la ilgili tüm dünyanın konuşacağı iddia: Gösterilerden çekinip sığınağa saklandı

ABD'de bir polis memurunun siyahi bir vatandaşı boğarak öldürmesi sonrası başlayan protestolarla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Beyaz Saray'a yakın bir Cumhuriyetçi senatör, ABD Başkanı Trump'ın gösteriler esnasında sığınağa saklandığını söyledi.

01.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:51

Tam 1 hafta önce gözaltına alınan Afro-Amerikan George Floyd'un sokak ortasında öldürülmesi sonrasında ülke yangın yerine döndü. ABD basını, cuma günü Beyaz Saray önünde alevlenen gösteriler sırasında başkan Trump'ın bir sığınağa gitmek zorunda kaldığını yazdı.

Daha önce birçok suç işleyen ve sicili kabarık bir polis memuru Derek Chauvin ve 3 mesai arkadaşının gözaltına aldıkları George Floyd'un boğazını diziyle sıkarak öldürmesinin ardından başlayan protesto gösterileri bugün de devam etti.

ULUSAL MUHAFIZLAR 15 EYALETTE AKTİF HALE GETİRİLDİ

Birçok şehirde sokağa çıkma yasakları uygulanırken, Ulusal Muhafızlar da birçok bölgede tekrar göreve çağrıldı. Resmi verilere göre en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Ulusa Muhafızlar da Washington DC ile birlikte 15 eyalette tekrar aktif hale getirildi.

Ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post ise ABD Başkanı Donald Trump'ın konutu önünde Cuma gecesi yaşananları aktardı. Cuma günü yüzlerce gösterici Beyaz Saray önünde protesto gösterisi düzenlemiş ve polis barikatlarına taş ve sopa ile saldırmıştı.

TRUMP SIĞINAKTA SAKLANDI

Beyaz Saray'a yakın olan bir Cumhuriyetçi ise o sıralarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın altına kurulan bir sığınakta kaldığını açıkladı. İsmini açıklamak istemeyen Cumhuriyetçi senatörün iddiasını, Beyaz Saray yönetiminden bir yetkili de doğruladı. Trump'ın terör saldırısı gibi acil durumlar için hazırlanan sığınakta yaklaşık bir saat kaldığı açıklandı.

"TRUMP'IN EŞİ VE OĞLU DA SIĞINAKTA SAKLANDI"

Cumhuriyetçi siyasetçi, "Trump ve ailesi bu protestoların büyüklüğünden ve şiddetinden sarsıldı" açıklamasını yaptı. İsmini açıklamayan kaynak Melania Trump ve çiftin 14 yaşındaki oğulları Barron'un da sığınakta olup olmadığı bilmediğini söyledi.

CNN'e konuşan bazı kaynaklar ise Melania Trump ve oğullarının da Beyaz Saray'ın altındaki sığınağa gittiğini söyledi.

PAZAR GÜNÜ ORTADA YOKTU

Trump'ın o gece danışmanlarına güvenliğinden endişe ettiğini söylediği ve hem özel olarak hem de kamunun önünde Gizli Servis'ten memnun olduğunu dile getirdiği de vurgulandı.

Bu olaydan sonra NASA ve SpaceX'in uçuşunu izlemek üzere Florida'ya giden Trump, pazar günü de hiçbir açıklama yapmadı. Beyaz Saray'dan bir yetkili Trump'ın birkaç gün içerisinde barışçıl ve haklı sebeplerle gösteri yapan protestocularla şiddet eğilimli provokatörler arasında bir çizgi çizeceğini dile getirdi.

Trump'la ilgili tüm dünyanın konuşacağı iddia: Gösterilerden çekinip sığınağa saklandı

Dünya Manşet

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