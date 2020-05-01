ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm
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ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm

ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm
01.05.2020 00:54 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:03

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtlar gördüğünü ancak şu an detay paylaşamayacağını ifade etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en fazla can kaybının kayda geçtiği ülke olan ABD'de Başkan Trump, salgın ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Trump, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı.

"GÜVEN VEREN BİR KANIT GÖRDÜM"

Trump, Beyaz Saray'da "yaşlıların korunması" konusunda düzenlenen panelde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olduğu iddialarına ilişkin Trump'a, "Vuhan Viroloje Enstitüsünün virüsün kaynağı olduğuna dair size yüksek derecede güven veren bir kanıt gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm" diye yanıt verdi.

"ARAŞTIRMACILARIMIZ BU KONUDA ÇALIŞIYOR"

Gazetecilerin bu konudaki sorularında ısrar etmesi üzerine Trump, "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm

Kaynak: AA

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