Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
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Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önlem olarak kullanmaya başladığı hidroksiklorokin sıtma ilacını kullanmayı 1-2 gün içerisinde bırakacağını açıkladı.

Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
21.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:11

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede tartışmalara neden olan hidroksiklorokin sıtma ilacını kullanmayı 1-2 gün içerisinde bırakacağını duyurdu. Trump'ın hidroksiklorokini yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı önlem amaçlı olarak kullandığını açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

DOKTORLAR UYARDI

Ülkede çeşitli doktor dernekleri tarafından yapılan açıklamalarda Başkan Trump'ın kullandığı hidroksiklorokin sıtma ilacının kalp ve vücutta başka sorunlara neden olabileceği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump, "Ben de hidroksiklorokin alıyorum. Evet şu anda alıyorum, birkaç hafta önce almaya başladım ve o zamandan beri alıyorum. Çünkü bu iyi bir şey ve hakkında iyi şeyler duydum. Her gün bir hap alıyorum" diyerek hidroksiklorokin ilacı kullanmaya başladığını duyurmuştu.

TRUMP YARDIMCILARINDA KORONA ÇIKINCA KULLANMAYA BAŞLAMIŞTI

Beyaz Saray Doktoru Sean P. Conley de ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından önlem amaçlı hidroksiklorokin adlı sıtma ilacını kullanmaya başladığını doğrulamıştı. Doktor Conley, "Trump ile hidroksiklorokin ilacının yararları ve zararlarına yönelik yaptığımız çeşitli görüşmelerin ardından bu ilacı kullanmanın muhtemel yararlarının daha fazla olacağını gördük" diye konuşmuştu.

Dünya Manşet

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