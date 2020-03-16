Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
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Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs salgınının temmuz ya da ağustos aylarında sona erebileceğini söyledi. Trump virüs aşısının da laboratuvar testlerine sokulduğu bilgisini verdi.

16.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:13
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için kurulan Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump, "Her birimizin oynayacağı kritik birer rolü var" diyerek, salgının ABD'de yayılımını engellemek üzere oluşturulan 15 günlük eylem planını duyurdu. Açıklama, Trump'ın G7 liderleri ve ABD eyalet valileriyle yaptığı görüşmenin hemen ardından geldi.

"KORONAVİRÜS AŞISI LABORATUVAR TESTLERİNE SOKULDU"

ABD Başkanı, Covid-19'un tedavisi için geliştirilen aşının birinci faz laboratuvar testlerine sokulduğu bilgisini verdi. Trump, gazetecilerin ABD'de hayatın ne zaman normale döneceği yönündeki sorusuna "Salgın temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir, ama daha belli değil" yanıtını verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI ÜLKE ÇAPINDA DEVREYE SOKMAYACAĞIZ

ABD Başkanı, virüsün dünyanın geri kalanındaki herhangi bir yerde 'henüz kontrol altına alınmadığını' vurguladı. Trump, gazetecilerin ülkede sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatılıp başlatılmayacağı sorusunu ise "(Uygulmayı) Şu noktada ülke çapında devreye koymayacağız" diye yanıtladı.

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