Trump: İsrail ile Filisitin'i barıştıracak 'Yüzyılın Anlaşması'na inanıyorum, yarın açıklayacağım
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Trump: İsrail ile Filisitin'i barıştıracak 'Yüzyılın Anlaşması'na inanıyorum, yarın açıklayacağım

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı barış planını yarın açıklayacağını kaydederek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz" dedi

27.01.2020 22:29 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:29
Trump: İsrail ile Filisitin'i barıştıracak 'Yüzyılın Anlaşması'na inanıyorum, yarın açıklayacağım

(ABD) Başkanı , İsrail-Filistin sorununu çözecek "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı barış planını salı günü açıklayacağını kaydederek, "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz" dedi.


ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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