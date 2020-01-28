Trump, İsrail-Filistin sorununu çözmek için hazırladığı 'Yüzyılın Anlaşmasını' açıkladı
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Trump, İsrail-Filistin sorununu çözmek için hazırladığı 'Yüzyılın Anlaşmasını' açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşmasını" açıkladı.

28.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:03

ABD Başkanı , Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşmasını" açıkladı. Söz konusu anlaşma İsrail hükümeti tarafından memnuniyetler karşılanırken, Filistinli yetkililerin tepkisini çekti.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Trump, İsrail-Filistin sorununu çözmek için hazırladığı 'Yüzyılın Anlaşmasını' açıkladı
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