Trump'ın Twitter hesabına 5. denemesinde erişim sağlayan hacker, dikkat çeken şifreyi paylaştı

Hollandalı bir hacker, ABD Başkanı Trump'ın Twitter şifresini 5. denemesinde doğru tahmin ederek hesaba erişim sağladı. Hollandalı savcılar, ABD başkanının hesabına bu kadar kolay erişilebilmenin suç olmaması gerektiğini savundu. Öte yandan şifrenin, "Amerika'yı yeniden harika yap" sloganının kısaltması olan "maga2020!" olduğu öne sürüldü.

Hollandalı hacker Victor Gevers, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının şifresini 5'inci denemesinde doğru tahmin ederek hesaba eriştiğini gösteren ekran görüntüsünü paylaştı. The Guardian'da yer alan habere göre Hollanda, Victor Gevers isimli vatandaşın 16 Ekim'de Donald Trump'ın şifresini tahmin ederek Twitter hesabını hacklediğini doğruladı.

ABD YÖNETİMİ YALANLAMIŞTI

Hollandalı savcılar, bir vatandaşının ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabına ekim ayında 'şifresini tahmin ederek' girebildiğini açıkladı. Twitter ve Washington, Trump'ın hesabının hacklendiğini yalanlamıştı.

ŞİFRE KOLAY OLDUĞU İÇİN SUÇLU BULUNMADI

Hollandalı savcılar, Gevers'in ABD Başkanı'nın hesabının hacklemesini suç olarak bulmazken, gerekçe olarak milyonlarca takipçisi olan bir ABD Başkanının bu kadar kolay şifre tercihinde bulunmaması gerektiği belirtildi.

ŞİFRESİ OLAY OLDU: MAGA2020

Gevers, "Amerika'yı yeniden harika yap" olarak bilinen "Make America great again" sloganın kısaltması "maga2020!"yi deneyerek Trump'ın hesabına eriştiğini belirtti. Victor Gevers'in, Donald Trump'ın hesabına erişmeye çalışırken 5'inci denemesinde şifreyi çözdüğü belirtildi.

5. DENEMESİNDE BULMUŞ

Hesapta iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin aktifleştirilmediği bilgisi de aktarıldı. Gevers, "4'üncü denemeden sonra hesabın bloke olmasını bekliyordum ama herhangi bir ek bilgi sorulmadan 5'inci denememde şifreye ulaştım" ifadesini kullandı.

DAHA İYİ BİR ŞİFRE İÇİN TAVSİYE VERDİ

Trump'ın hesabına giriş yapıp ekran görüntüsü alan Victor Gevers, bunları aylık yayın yapan Vrij Nederland dergisiyle paylaştı. Durumun anlaşılması üzerine Amerikan Gizli Servisi Gevers'e ulaşarak, Hollandalı hackerdan bilgi aldı. Sonrasında ABD'li yetkililerin iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktifleştirerek Donald Trump'ın Twitter hesabını daha güvenli hale getirdikleri belirtildi.

Trump'a hesabına nasıl eriştiğini anlatan bir e-posta da yollayan Victor Gevers, ABD Başkanı'na daha güvenli bir şifre kullanması tavsiyesinde bulundu.