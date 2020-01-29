: Donald Trump'ın barış planı sonrası öfkelenen Filistin halkı, sokağa indi

29.01.2020 07:52 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:06

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" olarak duyurduğu barış planını protesto ederek, birlikte mücadele mesajı verdi. İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da, barış planını protesto eden göstericilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını protesto ederek, birlikte mücadele mesajı verdi.

FİLİSTİNLİLER 'YÜZYILIN ANLAŞMASI'NA TEPKİLİ

Gazze'nin çeşitli kent ve mülteci kamplarında bir araya gelen Filistinliler, Trump'ın açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı barış planına tepki gösterdi. Halkın yoğun katılım gösterdiği gösterilerde İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib ile Fetih ve Hamas hareketlerinden yetkililer de yer aldı.

"FİLİSTİNLİLER DİRENİŞLERİNDE BAŞARILI OLACAKLAR"

Habib yaptığı açıklamada, Filistin halkı aleyhinde işlenen suçlar ve suistimaller karşısında direneceklerini ve direnişin hakları olduğunu belirtti. ABD yönetiminin "suçlu" olduğunu ve kendisini Filistin halkına ve haklarına karşı düşmanca bir konuma koyduğunu ifade eden Habib, "Filistin halkının bu büyük komplo karşısında direneceğini ve adaletli bir meseleyi savundukları için direnişlerinde başarılı olacaklarını" söyledi.

Habib, Filistin meselesini tasfiye etmeye çalışan tüm planlara karşı direnişin tek yolunun Filistinlilerin ulusal ortaklık temelinde bir araya gelmesinden geçtiğini ifade etti.

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