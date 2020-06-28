Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
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Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi

ABD'de onlarca şirket, Başkan Donald Trump'ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook'tan reklamlarını geri çekti.

Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
28.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:13

ABD'de onlarca şirket, Başkan Donald Trump'ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook'tan reklamlarını geri çekti. Bu adımın, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e faturalandırıldığı ifade edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, protestolara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yağma başlarsa ateş açarız" dedi ve Twitter, tarihte ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını 'şiddet içerdiği' gerekçesiyle sınırlandırdı. Twitter'ın bu adımının ardından gözler Facebook'a ve Mark Zuckerberg'e çevrildi ancak Zuckerberg, Trump'ın söz konusu paylaşımının Facebook kurallarını ihlal etmediğini belirterek paylaşımı silmedi ya da sınırlandırmadı.

'ONLARCA ŞİRKET REKLAMLARINI FACEBOOK'TAN GERİ ÇEKTİ'

ABD'de onlarca şirket, paylaşımın silinmemesi üzerine Facebook'tan reklamlarını geri çekti. Bu adımın da finansal olarak Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e yansıdığı ifade edildi. Facebook'un hisselerinin yüzde 8,3 değer kaybettiği ve Zuckerberg'in servetinden 7,2 milyar dolar kaybettiği ve toplam servetinin 82,9 milyar dolara düştüğü ifade edildi. Öte yandan, Zuckerberg'in dünyanın en zenginleri listesinde de 4'üncü sıraya gerilediği aktarıldı.


Kaynak: DHA

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