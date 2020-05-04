ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "acil durum onayı" verdiği koronavirüs ilacı olan "Remdesivir"le ilgili umut dolu sözler sarf etti. Mike Ryan, "Remdesivir adlı antiviral ilacın koronavirüs tedavilerinde kullanılmasına umut sinyalleri var" dedi.