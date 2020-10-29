Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak hava sahası dışına çıkarıldı
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Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak hava sahası dışına çıkarıldı

29.10.2020 04:29 | Son Güncelleme: 29.10.2020 04:32
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak hava sahası dışına çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona eyaletindeki seçim mitingi nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamasına uymayan özel uçak, ABD F-16'sının müdahalesiyle hava sahası dışına çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona eyaletindeki seçim mitingi nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamasına uymayan özel uçak, ABD F-16'sının müdahalesiyle hava sahası dışına çıkarıldı.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan açıklamada, "NORAD'a bağlı F-16 uçağı, yerel saatle 14.00'te Arizona'nın Bullhead kentinde geçici uçuş kısıtlaması getirilen hava sahasına, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne haber vermeden giren ve gerekli güvenlik kleransı bulunmayan bir sivil uçağa müdahale etti." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu uçağın, başta uyarılara yanıt vermediği, daha sonra ise NORAD uçağı sinyal gönderince telsiz üzerinden yanıt verdiği belirtilen açıklamada, uçağın olay büyümeden kısıtlama alanının dışına çıkarıldığı kaydedildi.

Söz konusu saatlerde Bullhead kentinde seçim mitingi yapan ABD Başkanı Trump, uçağın sesini duyunca konuşmasına ara verdi, daha sonra F-35 olarak tanımladığı uçağın sesi için "Bu sesi seviyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump'ın, o sırada F-16 uçağının neden oradan geçtiğinden haberi olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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