Trump'ın Eski Seçim Danışmanına 14 Gün Hapis Cezası Verildi

Rusya soruşturması kapsamında FBI'ya yalan söylemekten suçlu bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim danışmanı George Papadopoulos 14 gün hapis cezasına çarptırıldı. Korkunç bir hata yaptığını ifade eden Papadopoulos, "Dürüst değildim ve araştırmayı engellemiş olabilirim." şeklinde konuştu.

FBI'A YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Geçen yıl ekim ayında Rus yetkilileriyle olan irtibatları konusunda Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan söylediğini kabul eden Papadopoulos, hapis cezası aldı. Bu ceza ile Papadapoulos, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında mahkum edilen ilk Trump kampanya yetkilisi oldu.

9 BİN 500 DOLAR CEZA

Başkent Washington'daki federal bir mahkemede görülen davada Papadapoulos, hapis cezasının yanı sıra bir yıl denetimli serbestlik cezası, 200 saat toplumsal hizmet ve 9 bin 500 dolar cezaya mahkum edildi.

''DÜRÜST DEĞİLDİM''

Davanın görüldüğü esnada kendisinin korkunç bir hata yaptığını ifade eden Papadopoulos, "Dürüst değildim ve araştırmayı engellemiş olabilirim." şeklinde konuştu.