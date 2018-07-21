Trump'ın Eski Playboy Modeline Ödeme Yapılmasını Konuştuğu Görüşme Gizlice Kaydedildi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2016 yılındaki seçimlerden iki ay önce eski Playboy modeli Karen McDougal'a ödeme yapılması konusunda gerçekleştirdiği görüşmenin Trump'ın eski avukatı Michael Cohen tarafından gizlice kaydedildiği ortaya çıktı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın bu yılın başlarında Cohen'in ofisine yaptığı baskında bu bant kaydını ele geçirdiği belirtiliyor.

New York Times gazetesine göre 2 dakikalık kayıtta Trump ve Cohen, Başkan'la ilişkisi olduğunu söyleyen McDougal'a susması için yapılacak ödemeyi konuşuyor.

'2006'da Trump'la 10 ay ilişki yaşadım'

McDougal, Trump'la 2006'da 10 ay süreyle ilişki yaşadığını iddia ediyor.

Bu ilişkinin Trump'ın küçük oğlunun doğumundan hemen sonra başladığı öne sürülüyor.

Trump'ın eski avukatı Cohen hakkında ise halihazırda vergi yolsuzluğu ve seçim yasalarını ihlal suçlamasıyla soruşturma yürütülmekte.



Gazeteye göre, Trump'ın avukatı eski New York belediye başkanı Rudy Giuliani, bant kaydını doğruladı.

Ancak Giuliani McDougal'a herhangi bir para gönderilmediğini ve Trump'ın yanlış bir şey yapmadığını savundu.

Trump'ın avukatları daha önce Başkan'ın McDougal'la ilişkisini yalanlamışlardı.

Dergi hikayeyi satın almıştı

Başkanlık seçimi kampanyasının son aylarında McDougal'ın hikayesini National Enquirer'a 150 bin dolara sattığı ancak gazetenin sonradan bunu yayımlamaktan vazgeçtiği iddia ediliyor.

Giuliani'ye göre gizlice kaydedilen görüşmede Trump ve Cohen, Enquirer'dan haberin yayın haklarının satın alınmasını tartıştı.

Giuliani, "Michael'in sözünü ettiği ödeme yapılmadı. Ama önemli olan Başkan'ın ödeme yapılacakca bunun kayıtlara geçmesi için kuralına göre çekle yapılması gerektiğini söylemesi" dedi.

Trump daha önce 2006'da bir otel odasında ilişkiye girdiği porno yıldızı Stormy Daniels'a sessiz kalması 130 bin dolar ödeme yapıldığını kabul etmişti.