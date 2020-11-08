Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor

ABD başkanlığını Biden'e kaptıran Donald Trump'ın başı, kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden danışmanı Omarosa Manigault Newman'ın açıklaması ile ağrıyacak. Newman, Trump'ın seçimi kaybetmesiyle birlikte karısı Melenia'nın artık boşanma davası açmak için geri sayıma başladığını söyledi.

Kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden ABD başkanı Donald Trump'ın danışmanı Omarosa Manigault Newman, Trump'ın seçimi kaybettikten sonra karısı Melenia'nın artık boşanma davası açmak için geri sayıma başladığını söyledi.

'EMİR KULU GİBİ GÖRÜYOR'

Omarosa, Trump'ın ve Melenia'nın evliliklerinin çok tuhaf bir evlilik olduğunu ve Trump'ın Melenia'yı eşten çok bir emir kulu gibi gördüğünü söyledi.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER OLDUĞUNU BİLSENİZ BAŞINIZ DÖNER"

Omarosa açıklamasına şöyle devam etti: "Bu evlilik hakkında yorum yaparken çok dikkatli davranıyorum çünkü kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner. Ben Trump ve Melenia çiftini ilk görüşmeye başladıklarından bu yana tanıyorum. 17 yıllık ilişkilerinde Trump ve eşi bazen birbirlerini çok sevdiler bazen de Trump eşine tam olarak köle muamelesi yaptı. Birçok kez medya önünde Melenia'nın Trump'ın elini tutmak istememesi de evlilikleri hakkında ipucu veriyordu"

BEYAZ SARAY'DAN TAŞINMAYI BEKLİYOR

Melenia'nın boşanma işlemlerine başlaması için Beyaz Saray'dan taşınmalarını beklediğini ve saatleri saydığını söyledi.