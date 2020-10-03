Trump'ın doktorundan açıklama : Oksijen desteği almıyor
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Trump'ın doktorundan açıklama : Oksijen desteği almıyor

03.10.2020 08:40 | Son Güncelleme: 03.10.2020 08:44
Trump'ın doktorundan açıklama : Oksijen desteği almıyor

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın ilaç tedavisine başladığını ancak ek oksijene ihtiyaç duymadığını söyledi.

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın ilaç tedavisine başladığını ancak ek oksijene ihtiyaç duymadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın nefes alıp vermede problem yaşadığı iddialarına yönelik olarak, ABD başkanının remdesivir tedavisine başladığını ancak ek oksijen desteği almadığını söyledi.

'TRUMP ÇOK İYİ DURUMDA'

Tedaviyi başlatma kararının uzmanlarla görüşülerek verildiğini açıklayan Conley yaptığı açıklamada, "Başkanın çok iyi durumda olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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