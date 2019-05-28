Trump'ın damadı Kushner 'Yüzyılın Anlaşması'nın tanıtımı için Orta Doğu'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook'dan oluşan 3 kişilik heyet, Yüzyılın Anlaşması olarak tanımlanan ABD'nin barış planının ekonomik kısmını anlatmak üzere Orta Doğu turuna çıktı.

Trump'ın ekibinin ilk durağı Fas oldu. Euronews.com'da Görüntüle