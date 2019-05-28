Trump'ın damadı Kushner 'Yüzyılın Anlaşması'nın tanıtımı için Orta Doğu'da
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook'dan oluşan 3 kişilik heyet, 'Yüzyılın Anlaşması' planının ekonomik kısmını anlatmak üzere Orta Doğu turuna çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook'dan oluşan 3 kişilik heyet, Yüzyılın Anlaşması olarak tanımlanan ABD'nin barış planının ekonomik kısmını anlatmak üzere Orta Doğu turuna çıktı.
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Kaynak: Euronews.com
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