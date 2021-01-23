Trump'ın azil davası 8 Şubat'a ertelendi

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak Washington olaylarıyla ilgili olarak senatodaki görevden alma davası, 8 Şubat'ta başlayacak. ABD tarihinde ilk kez eski bir ABD başkanı, görevden ayrıldıktan sonra bu tür suçlamalarla karşılaşacak.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, dün akşam Cumhuriyetçilerle anlaşmaya vardıktan sonra Trump'a hukuk ekibini örgütleme ve savunma hazırlama şansı vermek için azil davasının 8 Şubat'a ertelendiğini duyurdu.Trump mahkum olursa senato, hiçbir zaman göreve gelmemesi için oy kullanabilir ve Trump'ın siyasi, politik kariyeri son bulabilir. Donald Trump, sadece 4 yıl başkanlık yaptığı için ABD yasalarına göre Trump'ın 4 yıl daha başkan olma şansı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı