Son dakika! Trump hastane önünde kendisini destekleyenleri makam aracından selamladı
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Son dakika! Trump hastane önünde kendisini destekleyenleri makam aracından selamladı

05.10.2020 00:55 | Son Güncelleme: 05.10.2020 02:20

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, 3 gündür hastane önünde kendisini destekleyen kalabalığı makam aracından selamladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, 3 gündür hastane önünde kendisini destekleyen kalabalığı makam aracından selamladı.

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinin önünde kendisini destekleyen taraftarlarına bir sürpriz yaptı.

Önce Twitter hesabından bir video paylaşan Trump, hastalığının iyiye gittiğini ve kendisiyle ilgilenen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

Kovid-19 hastalığına ilişkin birçok şeyi bu süreçte yaşayarak öğrendiğini söyleyen Trump, "Bu gerçek bir okul. Bunu anladım, öğrendim. Çok enteresan bir şey ve bunu sizinle paylaşacağım." yorumunu yaptı.

Mesajında, "Hastane önünde beni desteklemek üzere bekleyen insanlara muhtemelen biraz sonra küçük bir sürprizim olacak." ifadesini kullanan Trump'ın, biraz daha enerjik olması dikkati çekti.

Video mesajının yayınlandığı esnada Gizli Servis araçlarının koruması eşliğinde hastane önündeki caddede beliren Trump, bulunduğu aracın içinden, kendisini destekleyenleri el sallayarak selamladı. Trump'ın, aracın içinde maskeli olması dikkat çekti.

Amerikan medyasında yankı bulan sürpriz ziyaret, sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.

Beyaz Saray'dan açıklama

Öte yandan Trump'ın sürpriz ziyaretiyle ilgili olarak Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yazılı bir açıklama yaptı.

Deere, açıklamasında, "Başkan Trump, dışarıda kendisini destekleyenlere el sallamak için kısa ve son dakikada karar verilmiş bir konvoy turu gerçekleştirdi ve Walter Reed'deki başkanlık suitine geri döndü." ifadesine yer verdi.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın doktorları son açıklamalarında, ABD Başkanı'nın, sağlık durumunun yeterince iyi gitmesi halinde pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişti.

Son dakika! Trump hastane önünde kendisini destekleyenleri makam aracından selamladı
Son dakika! Trump hastane önünde kendisini destekleyenleri makam aracından selamladı
Son dakika! Trump hastane önünde kendisini destekleyenleri makam aracından selamladı
Son dakika! Trump hastane önünde kendisini destekleyenleri makam aracından selamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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