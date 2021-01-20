Trump hala pes etmiyor: Bu uzun süreli bir veda olmayacak
Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump, çıkışta gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Umarım benim için uzun soluklu bir veda olmaz. Tekrar görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
4 yıldır ABD Başkanı görevini yürüten Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump'a eşi Melania Trump eşlik ederken, helikoptere binen Trump daha sonra gazetecilere dönerek son kez el salladı.
"TEKRAR GÖRÜŞMEK ÜZERE"
Trump daha sonra Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanında, "Umarım benim için uzun soluklu bir veda olmaz. Tekrar görüşmek üzere" dedi.
TRUMP, BIDEN'IN YEMİN TÖRENİNE KATILMAYACAK
Biden'ın yemin töreni ise TSİ 20:00'da başlayacak. Trump daha önce Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklayarak modern zamanların devir teslim törenine katılmayan ilk ABD Başkanı olmuştu.