Trump, Grönland'ı satın alma isteğini Twitter hesabından esprili mesajıyla yine gündeme getirdi

20.08.2019 12:59

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alma istiğini, twitter hesabından esprili mesajıyla bir kez daha gündeme getirdi.

Trump, bu kez foto montajla bir Grönland fotoğrafının içine, sahip olduğu New York'taki kulenin resmini yerleştirerek, "Size söz veriyorum aynısı Grönland'da yapmayacağım" diye yazdı. Euronews.com'da Görüntüle