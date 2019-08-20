Trump, Grönland'ı satın alma isteğini Twitter hesabından esprili mesajıyla yine gündeme getirdi

Trump, Grönland'ı satın alma isteğini Twitter hesabından esprili mesajıyla yine gündeme getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın almak arzusunu, Twitter hesabından şaka dolu mesajıyla bir kez daha gündeme getirdi.

20.08.2019 12:59
Trump, Grönland'ı satın alma isteğini Twitter hesabından esprili mesajıyla yine gündeme getirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın alma istiğini, twitter hesabından esprili mesajıyla bir kez daha gündeme getirdi.

Trump, bu kez foto montajla bir Grönland fotoğrafının içine, sahip olduğu New York'taki kulenin resmini yerleştirerek, "Size söz veriyorum aynısı Grönland'da yapmayacağım" diye yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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