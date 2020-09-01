Trump, "geçici felç" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi: Yalan haber
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Trump, "geçici felç" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi: Yalan haber

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen kasım ayında geçici felç nedeniyle hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

01.09.2020 19:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:09

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl "geçici felç" geçirerek, hastaneye kaldırıldığı iddialarını reddetti.

New York Times Muhabiri Michael Schmidt, yazdığı yeni kitabında, Trump'ın geçen kasım ayında bir dizi geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine kaldırıldığını ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de Trump'a bir şey olması durumunda başkanlık koltuğu için hazır olmasının söylendiğini öne sürdü.

"BU SÖYLENENLER BAŞIMA GELMEDİ"

Kitabın, söz konusu bölümlerinin basına sızmasının ardından Başkan Donald Trump, iddaları Twitter hesabından yalanladı. Trump, "Asla bitmiyor! Şimdi de favori başkanınızın, benim, geçici felç geçirerek Walter Reed Sağlık Merkezine gittiğimi söylemeye çalışıyorlar. Bu söylenenler asla bu adayın başına gelmedi. Yalan haber." ifadesini kullandı.

JOE BİDEN'I HEDEF GÖSTERDİ

Öte yandan Trump, söz konusu iddialar için Demokratların başkan adayı Joe Biden'ı hedef göstererek, "Belki de bu iddialar, başka bir partinin başkan adayına işaret ediyordur." dedi.

Trump, 'geçici felç' nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi: Yalan haber

Kaynak: AA

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