Trump - Erdoğan toplantısında öne çıkan soru ve cevaplar

14.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:46

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki kritik görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısına sorular sorular damga vurdu. Toplantıda gazeteci Hilal Kaplan'ın Mazlum Kobani sorusu ile Trump'ın Erdoğan'a yolladığı mektubu ve bir Kürt gazetenin sorusu en çok konuşulanlardan oldu.



Donald Trump - Hilal Kaplan diyaloğu



Trump, basın toplantısı sonunda gazeteci Hilal Kaplan'ın "Bu görüşmeden sonra YPG Lideri Mazlum Kobani'yi Beyaz Saray'da ağırlamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Muhabir olduğunuza emin misiniz? Türkiye hükümeti için çalışmıyorsunuz değil mi? cevabını verdi. Trump daha sonra Mazlum Kobani ile iyi bir telefon görüşmesi yaptığını yineledi. Euronews.com'da Görüntüle