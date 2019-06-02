Trump, Düşes Markle için kayıt altında söylediği 'edepsiz' yorumunu yalanladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere Prensi Harry ile evlenen Düşes Meghan Markle hakkında ‘edepsiz’ kelimesini kullanmadığını iddia ederek, basını yalan haber yapmakla suçladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere Prensi Harry ile evlenen Düşes Meghan Markle hakkında 'edepsiz' kelimesini kullanmadığını iddia ederek, basını yalan haber yapmakla suçladı.
Twitter üzerinden yayınladığı mesajda Trump, "Meghan Markle'a hiçbir zaman 'edepsiz' demedim. Bu yalan haber yapan medyanın uydurması ve yalanları açığa çıktı! CNN, New York Times ve diğerleri özür dileyecek mi? Sanmam!" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Süper Ligde inanılmaz olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı, 4 saat sonra yollar ayrıldı
Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş
Temizlik aracı varillerin üzerine düştü! Kimyasal maddeden etkilen köpek için mahalleli seferber oldu