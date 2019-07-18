Trump dini baskılara uğrayan temsilcilerle görüştü; Rahip Brunson ve Uygur Cevher İlham davetteydi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dünya genelinde dini baskılara uğrayan ve aralarında Uygur Müslümanı Cevher İlham ve Rahip Andrew Brunson'ın da bulunduğu temsilcilerle Beyaz Saray'da görüştü.

Davetliler arasında Doğu Türkistan, Yeni Zelanda ve Arakan'dan gelen Müslüman temsilciler, Yemen ve Almanya'dan gelen Yahudi temsilciler ile Türkiye, İran ve Küba'dan gelen Hristiyan temsilciler olması dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle