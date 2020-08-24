ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisine onay verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisine onay verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı yaptığı plazma tedavisine onay verildiğini açıkladı.

24.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:28

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Koronavirüs ile ilgili önemli bir duyuru yapıldı. Trump basın toplantısında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı plazma tedavisine onay verildiğini duyurdu. İyileşmiş hastalardan kan plazması alınarak uygulanacak tedavinin acil durum onayıyla kullanımına izin verildiğini belirten Başkan Trump, FDA tarafından tedavinin bilinen faydalarının tahmin edilen risklerinin önünde olduğunu ifade etti.

"GEREKSİZ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ"

"Bugün aldığımız karar, hastaların bu tedaviye ulaşımını büyük ölçüde arttıracak. Gereksiz engelleri kaldırıyoruz" diyen Trump, plazma tedavisinin korona virüs hastalarının tedavisinde ümit olacağını belirterek hastalığı geçirenleri kan ve plazma bağışlamaya çağırdı. Akademik Tıp Merkezi Mayo Clinic'in yaptığı açıklamada, plazma tedavisinin Koronavirüsü atlatan hastalardan antikor alınarak virüs bulaşan yeni hastalara verilmesiyle sağlanacağı öğrenildi.

VERİLER YETERSİZ

Öte yandan aralarında Dr. Anthony Fauci'nin de bulunduğu birçok bilim adamı ise plazma tedavisi konusundaki verilerin yetersiz olduğu konusunda uyarı yaptı. Klinik çalışmaların plazma tedavisinin tamamen faydalı olduğunu kanıtlamadığını savunanbilim insanları, FDA'nın elinde acil durum onayını kullanacak kadar veri olmadığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisine onay verdi

Kaynak: İHA

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