Trump, Arizona'da Biden'ın öne geçtiğini duyuran Fox News'in sahibi Murdoch'ı tehdit etti: O haberi geri çek
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Trump, Arizona'da Biden'ın öne geçtiğini duyuran Fox News'in sahibi Murdoch'ı tehdit etti: O haberi geri çek

05.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:22

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletinde rakibi Joe Biden'ın öne geçtiğini duyuran Fox News'in patronu Rupert Murdoch'u telefonla arayarak tehdit etti. Trump, Arizona haberinin geri çekilmesini istedi ancak Murdoch geri adım atmayı reddetti.

ABD Başkan Adayı ve mevcut Başkan Donald Trump'ın, Arizona'da rakibi Biden'ın öne geçtiğini haber yapan Fox News'in patronu Rupert Murdoch'u arayıp haberi kaldırması için fırçaladığı ortaya çıktı.

Donald Trump'ın ekibi, Fox grubunun Arizona'da kazananın Demokrat aday Joe Biden olduğunu duyurmasının ardından haberi şikayet etmek için Fox News'in sahibi Rupert Murdoch'u aradı.

GERİ ADIM ATMAYI REDDETTİ

CNN, The New York Times ve Vanity Fair, kaynakların, Trump'ın, Fox News'in Salı gecesi geç saatlerde Demokrat aday Biden'ın zafer elde ettiğini bildiren ilk haber ağı olması sebebiyle Murdoch'a ulaştığını söyledi.

Habere çok öfkelenen Trump, Fox News'in sahibi Rupert Murdoch'a şahsen telefon ederek Arizona haberinin geri çekilmesini istedi. Ancak Murdoch geri adım atmayı reddetti. Bu durum Fox'un rakiplerinin önüne geçmesini sağladı.

Trump, Arizona'da Biden'ın öne geçtiğini duyuran Fox News'in sahibi Murdoch'ı tehdit etti: O haberi geri çek
Haber Yorumları (1)
MERSİN 33: Ya bu adam tıpkısının aynısı biz . Bu kadar mı benzer bizimkilere . . . Ona bağırmak , bunu tehdit etmek .
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