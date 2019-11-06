Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar haftaya başlıyor

Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar haftaya başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumların gelecek hafta başlayacağı bildirildi.

06.11.2019 20:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:43
Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar haftaya başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumların gelecek hafta başlayacağı bildirildi.


Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi azil soruşturması kapsamındaki ilk kamuya açık oturumlarını gelecek hafta yapacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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