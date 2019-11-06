Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar haftaya başlıyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumların gelecek hafta başlayacağı bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumların gelecek hafta başlayacağı bildirildi.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi azil soruşturması kapsamındaki ilk kamuya açık oturumlarını gelecek hafta yapacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle