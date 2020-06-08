- "Trump'a yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin bulunduğu...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- "Trump'a yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin bulunduğu...

- "Trump'a yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin bulunduğu anlatılmalı" "YGP'nin çok sayıda Antifa üyesini eğitti" Gazeteci Mehmet Barlas, bugünkü yazısında ABD'de George Floyd eylemlerinde yer alan Antifa'nın 'PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığını' söyledi...

08.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:00

- "Trump'a yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin bulunduğu anlatılmalı"

"YGP'nin çok sayıda Antifa üyesini eğitti"

İSTANBUL - Gazeteci Mehmet Barlas, bugünkü yazısında ABD'de George Floyd eylemlerinde yer alan Antifa'nın 'PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığını' söyledi ve "Trump'a asıl anlatılması gereken ise, Amerika'da işyerlerini yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin de bulunduğunun hatırlatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, ABD Başkanı Donald Trump'un terör örgütü ilan etmek istediği Antifa'nın (Anti-faşist ya da Anti-faşist hareketin kısaltması) PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığını ve YGP'nin çok sayıda Antifa üyesini eğittiğini belirterek, "Dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline fırsat geçer ve ABD Başkanı Trump'a "Antifa"nın ne olduğunu yüz yüze anlatır. Bu işi önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapmış. Altun Amerika'yı birbirine katan protestoları örgütlediği belirtilen Antifa ile ilgili olarak "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullanmış" diye yazdı.

Barlas, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Antifa'nın barışçıl gösterilerden çıkar sağlamak için kaos çıkardığını hazırladığı video ile gösterdiğini belirterek, "Trump'a asıl anlatılması gereken ise, Amerika'da işyerlerini yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin de bulunduğunun hatırlatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

- 'Trump'a yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin bulunduğu...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı Haber
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Haber
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi Haber
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, CHP'yi yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, CHP'yi yalanladı
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Zülfü Demirbağ Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Simge Sağın Mariah Carey Rafet El Roman
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: - "Trump'a yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin bulunduğu... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 12:01:13. #1.14#
title