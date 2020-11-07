Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi
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FLASH HABER: Günlerdir süren tarihi seçim sonuçlandı! ABD'nin 46. Başkanı Biden oldu

Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi

07.11.2020 23:12 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:26

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden yeni başkan seçildi. Daha önce Trump'a desteğini açıklayan ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sonuçların ardından sosyal medya hesabından Biden'a destek vermesiyle dikkat çekti. Çilingiroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Joe Biden'ın arkasındayız. Demokrasi kazandı. Diktatörlük kaybetti" dedi.

ABD'de 3 Kasım günü başlayan 59. başkanlık seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan Donald Trump'a karşı delege sayısında üstünlük sağlayan Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Daha önce Donald Trump'a desteğini açıklayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Joe Biden'ın kazandığını görünce ağız değiştirdi.

"İNŞALLAH TRUMP KAZANIR"

4 Kasım'da Donald Trump'ı destekleyen bir tweet atan Çilingiroğlu, "İnşallah Trump kazanır" demişti.

Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden'ın kazandığını görünce ağız değiştirdi

"DİKTATÖRLÜK KAYBETTİ"

Ancak resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Joe Biden oldu. Biden'ın yeni ABD başkanı ilan edilmesinin ardından Mehmet Çilingiroğlu, bu defa da Biden'ı destekleyen bir tweet attı.

Mehmet Çilingiroğlu, "Sayın Joe Biden biz Amerikalıların yeni Cumhurbaşkanı. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olarak yeni Cumhurbaşkanımız Sayın Joe Biden'ın arkasındayız. Demokrasi kazandı. Diktatörlük kaybetti. Yaşasın demokrasi" diye konuştu.

MEHMET ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mehmet Çilingiroğlu, 2 Nisan 1970 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 1983-1986 yılları arasında Antalya Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Çilingiroğlu, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriş yaptı.1993 yılında stajını da Hacettepe Üniversitesi'nde yapan Mehmet Çilingiroğlu, 1994 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde staj sürecini devam ettirdi.

1995 yılında yine aynı üniversitede dahiliye bölümünde görev almaya başlayan Çilingiroğlu, 2000 yılında Amerikan Kalp Derneği Moleküler Kardiyoloji alanında araştırmacı olarak çalışmalarına başladı.2004-2006 yılları arasında San Antonio Teksas Sağlık Bilimleri Janey Briscoe Kardiyovasküler Araştırma Merkezi'nde Girişimsel Kardiyoloji Üyesi olan Çilingiroğlu, 2010 yılında Evanston Hastanesi/ NorthShore Üniversitesi'nde Yapısal Kalp Hastalıkları Üyesi görevini ifa etmiştir.Mehmet Çilingiroğlu'nun eğitim verdiği üniversiteler arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi, Texas Kalp Bilimleri Üniversitesi ve Koç Üniversitesi yer alıyor.Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu Bahçeşehir Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi, Texas Kalp Bilimleri Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nde eğitimler verdi. Çilingiroğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi
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