Başkanlık seçimini kaybeden Trump, 2024'te yeniden aday olacak
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Başkanlık seçimini kaybeden Trump, 2024'te yeniden aday olacak

02.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:13

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlendiği Noel resepsiyonunda 'dört yıl içinde' Beyaz Saray'a dönme sözü vererek, 2024 yılında yeniden aday olacağını söyledi. Trump, geçtiğimiz günlerde yapılan başkanlık seçiminde koltuğunu, rakibi Joe Biden'a kaptırmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimini rakibi Demokratların adayı Joe Biden'a kaptıran Başkan Donald Trump, 2024'teki seçimlere yeniden aday olacağı sinyalini verdi.

Trump, dün akşam Beyaz Saray'da düzenlediği Noel resepsiyonunda seçim değerlendirmesin bulundu. Trump, başkanlık seçimlerinin gerçek galibi olduğunu iddia ederek "Harika bir dört yıl oldu" dedi.

"2024'TE YİNE ADAYIM"

Eski Oklahoma Cumhuriyetçi Parti Başkanı Pam Pollard tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Trump, tezahürat yapan misafir kalabalığı selamlıyor. Trump etkinlikte yaptığı konuşmada "Kesinlikle alışılmadık bir yıl. Bir seçimi kazandık, ancak bundan hoşlanmıyorlar, Ben buna hileli bir seçim diyorum ve her zaman kazanacağım. 2024'te yeniden adayım" ifadelerini kullandı.

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Başkanlık seçimini kaybeden Trump, 2024'te yeniden aday olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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