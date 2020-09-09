Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
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Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi.

Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
09.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:23

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Trump'ın ödüle adaylığı, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından sunuldu.

ABD Başkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında sağlanan anlaşmaya yaptığı katkıdan ötürü 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği ifade edildi.

Tybring-Gjedde, Nobel Komitesine sunduğu adaylık mektubunda, Trump yönetiminin, BAE ile İsrail arasındaki ilişkilerin tesisinde kilit rol oynadığı ve diğer Orta Doğu ülkelerinin BAE'nin ayak izlerini takip edeceğinin umulduğunu belirterek anlaşmanın, Orta Doğu'yu iş birliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir oyun değiştirici olabileceğini vurguladı.

Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li ortak heyetler, 31 Ağustos'ta, ilk defa Tel Aviv'den ticari bir uçak seferiyle Abu Dabi'ye gelip normalleşme anlaşması için 2 günlük görüşmeler gerçekleştirmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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