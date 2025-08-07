Tüm dünyada büyük ilgi gören bir videoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tabut içinde yattığı görülüyor. Aynı sahnede, gazete manşetinin üst kısmında küçük puntolarla yazılmış bir tarih dikkat çekiyor: "12 Ağustos 2025". Altında ise "Trump ölü bulundu" ibaresi yer alıyor. Trump 12 Ağustos Salı günü ölecek mi? Simpsonlar Trump kehaneti nedir?

TRUMP 12 AĞUSTOS SALI GÜNÜ ÖLECEK Mİ?

The Simpsons, geçmişte 11 Eylül saldırılarından koronavirüs pandemisine, Trump'ın başkan oluşundan Ebola salgınına kadar birçok olayı önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise diziden sızdırıldığı ileri sürülen yeni bir sahne, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tüm dünyada büyük ilgi gören bir videoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tabut içinde yattığı görülüyor. Aynı sahnede, gazete manşetinin üst kısmında küçük puntolarla yazılmış bir tarih dikkat çekiyor: "12 Ağustos 2025". Altında ise "Trump ölü bulundu" ibaresi yer alıyor.

Özellikle TikTok ve YouTube gibi platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlenen videoda, kasvetli bir atmosfer eşliğinde tabut içinde yatan Donald Trump figürü dikkat çekiyor. Sahte gazete detayı da videonun etkileyiciliğini artırırken, izleyenler arasında şok etkisi yarattı. Bu sahnede verilen mesajın ne olduğu ise sosyal medyada geniş çapta tartışma konusu oldu.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Kimi kullanıcılar videonun sembolik bir mesaj taşıdığını savunurken, bazıları bunun aslında önceden yazılmış ve uygulamaya konmuş bir senaryonun parçası olduğunu iddia ediyor. Görüntüler etrafında dönen bu spekülasyonlar, dizinin kehanet gücüne olan inancı bir kez daha körükledi.