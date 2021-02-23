TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu 22. bölüm full izleme linki! Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm tek parça full izle! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da TRT1 ekranlarına geldi! Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 22. bölümü izlemek için araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Pazartesi günleri izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümü ve daha fazlası haberimizde... İşte, TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu 22. bölüm full izleme linki! Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm tek parça full izle! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM FULL İZLE!

TRT 1 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekiş'in saraya gelmesiyle başlayan gizli veliaht meselesi; sarayda en çok yıllardır gönlü ana hasretiyle yanan Tapar'ın ilgisini çekmişti. Tapar bunun üzerine Başulu'nun mezarını açtırmak için bir askerini görevlendirmişti. Tapar'ın askeri Başulu'nun mezarını açamadan engellenmişti. Bu hadise Nizamülmülk tarafından Melikşah'a söylenmiş, Melikşah ile Tapar bu konu üzerinden tartışmışlar ve Melikşah, Tapar'a tokat atarak ordu pazarı imalathanesinden ayrılmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken Tapar'ın Başulu'nun mezarını açtırmaya kalkması ve bu yüzden Melikşah ile tartışmasını haber alacak olan Terken; baba ile oğulun arasını açmaya bile muktedir olan bu tehlikeli sırrı öğrenmek için harekete geçecek midir?

Melikşah'ın ordu pazarından ayrıldığı haberini alan Markus oraya bir baskın düzenlemişti. Markus'un baskını neticesinde ağır yaralanan Tapar ölecek midir? Oğluyla son konuşması çok sert geçen ve ona tokat atan Melikşah'ın içi vicdan azabıyla dolacaktır. Kalbini intikam ateşi bürüyen Melikşah, Markus'tan intikamını alabilecek midir?

Öte yandan sarayda saçtığı fitne tohumları neticesinde birçok elim hadisenin olmasına sebep olan Tekiş, Melikşah tarafından saraydan kovulacaktır. Otağını Isfahan yakınlarına kuran Tekiş'in amacı Melikşah'ı tahttan indirmektir. Bu nihai hedefine ulaşmak için hangi kirli yolları deneyecektir? Melikşah ile Tekiş'i birbirine düşürüp Selçuklu'yı zayıflatmak isteyen İzakyos, bu emeline ulaşabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'da İlteber'den alacaklı olan tüccarları galeyana getirmeyi başarmış ve yüreğinde taze bir baba acısıyla kavrulan Turna'yı köşeye sıkıştırmaya çabalamış fakat başarısız olmuştu. Vazgeçmeyen Faysal, Sencer'in Şelemzar'daki ağırlığını göstererek Erbatur'u isyan etmesi için kışkırtmıştı. Sencer, Erbatur'u cezalandırıp Şelemzar'da asayişi sağlamıştı. Faysal ile Sabbah'ın yeni planı ne olacaktır?