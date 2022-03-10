TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Haberler

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TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

AA - Murat Asil - Güncel
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TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

KAYSERİ (AA) - TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, nezaket ziyaretinde bulunan Albayrak'a başkanlık makamı girişinde KAYMEK'in açtığı kağıt rölyef sergisini gezdirdi.

Büyükkılıç, sergilenen bir tabloyu Albayrak'a hediye etti.

Büyükkılıç, daha sonra makamında Albayrak ile sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

AA / Murat Asil - Güncel

Memduh Büyükkılıç, Ahmet Albayrak, Kayseri, Rölyef, Yerel, Güncel, Haberler

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