TRT World Staj Programı İle Haberciliği Sahada Öğretiyor

Amerika, İngiltere, Bangladeş, Türkmenistan, Pakistan, Kanada ve İtalya'dan gelen üniversite öğrencileri, ziyaretin ilk gününde Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyonu denetiminde merkezin Operasyon Koordinatörü ile görüştüler. Programın ikinci gününde ise Kilis Öncüpınar Konteyner Kenti'ni ziyaret eden gençler, kampın işleyişine dair bilgiler aldılar ve aileler ile birebir zaman geçirme fırsatı buldular.

TRT World'ün dünyanın dört bir yanından gazetecilik konusunda tutkulu genç yetenekleri bir araya getirdiği 2018 yılı staj programı 'TRT World Fellowship', Haziran ayı itibarıyla hayata geçti.

Aralarında Yale Üniversitesi, Londra Ekonomi Üniversitesi (LSE) ve Kolombiya Üniversitesi'nden öğrencilerin yer aldığı, yaşları 19 ile 24 arasında değişen gurup, TRT World'ün Haber, Araştırma Merkezi, Dijital ve Program bölümlerinde stajlarına devam ediyor.

Program bünyesinde uluslararası saygın haber kanallarında çalışmış birçok tecrübeli ismi bulunduran TRT World çalışanları ile birlikte çalışacak adaylar, dünya politikası ve Türkiye'nin dış politikası alanlarında da eğitim görüyor.

Mülteci kampı ziyareti, gazeteci adaylarının Türkiye'nin insani yardım çalışmalarını ilk elden deneyimleyebilmeleri amacıyla düzenlendi.

TRT World Vision Direktörü Pınar Kandemir, "Teknolojideki ilerlemeleri yakından takip edebilen, global gazetecilik yaklaşımına entelektüel katma değer sunmaya önem veren gazeteciler yetiştirmek hedefiyle TRT World'de pek çok ilki gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası boyutta bir staj programı ile gençlere oldukça kapsamlı bir programa dahil olma fırsatı sunuyoruz. Dünyanın en iyi üniversitelerinden seçilen geleceğin gazetecilerinin, staj programı kapsamında kendilerini geliştirebilmelerini ve TRT World gibi uluslararası standartlarda yayın yapan bir kurumda katkı sunabilmelerini hedefliyoruz. Medya, nitelikli habercilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu ve bunun gibi projelerle TRT World Akademi olarak dengeli, adil ve insani kaygıları önceleyerek haber yapmak isteyen yetenekleri keşfederek sektöre kazandıracağız." dedi.

Stajları boyunca İstanbul ve Ankara'ya geziler gerçekleştirecek olan genç gazeteciler, program kapsamında Ankara'da Dış İşleri Bakanlığı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edecekler.